Дальше эскорт-услуги: В Украине появилась петиция о легализации марихуаны

Сегодня, 11:23 \\ В мире

Харьковские наркоманы устали скрываться от полиции.

В одном из «пабликов» социальной сети появилась информация о том, что в Харькове, Украина, неизвестные расклеивают по городу листовки с призывом подписать петицию о легализации марихуаны. Требуют ли неизвестные легализации только в одном городе или же по всей стране в целом пока не известно. Однако для многих это стало тревожным «звоночком». Люди задумались, что после легализации марихуаны, дальше могут требовать узаконить эскорт-услуги. Общество обеспокоилось таким общественным заявлением о легализации курительного вещества.

Во многих штатах Америки марихуана разрешена на уровне закона, продаётся в магазинах, и даже используется при лечении мигрени и нервных расстройств, также недавно наркотик был легализирован на территории Канады. Неизвестные подражатели западных тенденций теперь пытаются добиться того же в Украине. Мнение народа в комментариях разделилось: 56% проголосовали «против», 24% проголосовали «за», и 19% остались безразличны.

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Автор - Хельга Финская
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