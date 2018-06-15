Не ради «кайфа»: Минздрав Таиланда рассматривает легализацию марихуаны

Сегодня, 15:14 \\ В мире

Если решение будет принято, то Таиланд станет первопроходцем в этом вопросе в Азии.

Законодательный орган этой страны официально предложил разрешить лицензированное медицинское использование марихуаны, которая ранее считалась опасным наркотиком. Проведённые общественные слушания показали подавляющую поддержку принимаемых мер. Отныне каннабис станет доступным, как болеутоляющее или стимулирующее вещество, предписываемое медиками. Ранее в Таиланде продукт из конопли использовался для лечения некоторых заболеваний. Теперь это можно будет делать официально и не боясь ответственности.

Легализация марихуаны будет исключать рекреационное её использование, то есть – она будет законной не ради «кайфа», а только по медицинским показателям. В Минздраве Таиланда считают, что общество пока не готово к таким мерам. Сначала пройдёт медицинская легализация, затем можно будет рассматривать каннабис в качестве пищевой добавки, а лишь спустя время государство разрешит марихуану для любителей «пыхнуть». Законодатели подчёркивают, что пошли по пути многих стран, облегчивших условия потребления этого продукта в лечебных целях.

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Автор - Мария Ремарк
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