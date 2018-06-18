Британка сбросила 109 килограммов под угрозой смерти от ожирения

В 2013 году врачи сказали девушке, что она умрет, если наконец не решится кардинально изменить образ жизни, а также провести операцию по желудочному шунтированию, передает агентство The Mirror.

Эти слова очень повлияли на 33-летнюю Максин Врен (Maxine Wren). Тогда она стала всерьез задумываться о том, чтобы начать худеть. Еще больше мотивации у нее появилось, когда она узнала о беременности сестры. Женщина решила продлить свою жизнь еще хотя бы на немного, чтобы успеть увидеть своего племянника.

Она рассказала, что очень боялась идти в центр похудения, однако сделала это под угрозой смерти. Она стала уделять время физическим нагрузкам и правильно питаться. При этом, британка делится, что никогда не ходила голодной, а просто ела меньше жирной еды и вообще убрала из своего рациона фаст-фуд.

Через несколько лет она сбросила 109 килограммов. Она наконец почувствовала, что ее жизнь началась и кипит. Более того, она нашла свою вторую половинку. Когда она выходила замуж, то весила всего лишь 65 с половиной килограммов. Своим примером она хочет показать другим полным людям, что от ожирения можно избавиться, и это значительно улучшает качество жизни.