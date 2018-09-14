Британка призналась, что до 9 лет кормила дочь грудью

Сегодня, 14:53 \\ В мире

Некоторые даже называли женщину педофилом из-за кормления грудью взрослого ребёнка.

Мать четырёх детей, британка Шерон Спинк настояла на том, чтобы кормить свою дочь грудью до тех пор, пока она не примет решение прекратить это, чтобы создать пожизненную связь между ними. 9-летняя школьница приняла самостоятельное решение пару месяцев назад. Шерон утверждает, что её дочь редко бывает подвержена каким-либо заболеваниям благодаря полезным свойствам «мумиального» молока.

Женщина призналась, что она будет скучать по грудному вскармливанию. И, несмотря на многочисленную критику в её сторону и обвинения в жестоком обращении с детьми, Шерон считает, что есть много мамочек, которые хотели бы это делать более продолжительное время. Женщина считает, что такое долгое грудное вскармливание установило крепкую связь между ними, и что её дочь запомнит чувство комфорта и безопасности, связанное с кормлением. Также Шерон призывает поддерживать любое решение мамочек, пока они чувствуют, что их тело делает то, что должно делать.

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Автор - Хельга Финская
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