В Нью-Йорке уфологи сняли на видео призрака, который исчезает

Необычный призрак показался на камерах видеонаблюдения и сразу же скрылся с места происшествия, говорят уфологи.

Американские уфологи сообщили, что в штате Нью-Йорк в одном из местных парков на камеру видеонаблюдения удалось зафиксировать настоящий призрак. Специалисты сказали, что когда просматривали запись, то не обнаружили ничего необычного, лишь человека, который быстро пробегал вдоль улицы. Однако уфологи пришли в ужас, когда «человек» на видео внезапно растворился в воздухе.

Ученые сразу же стали утверждать, что зафиксировали на пленку настоящего призрака, который может спокойно продолжать гулять по улицам штата. Стоит отметить, что ранее на этой территории ничего аномального замечено не было.