В сети появился клип на песню The Beatles «Back in the U.S.S.R.»‍

Видеоклип был создан в честь 50-летнего юбилея альбома «White Album» группы The Beatles. Альбом также готовят к переизданию.

В клипе присутствуют старые кадры Красной площади, медведи, русский балет, самолеты, взлетающие ракеты и советские фотографии. Сам клип имеет черно-белые тона. Ярким зеленым акцентом выступают слова песни, которые все время сменяются на экране, на фоне черно-белых кадров. Подобный клип относится к категории лирик-видео.

Песня «Back in the U.S.S.R.» вышла еще в 1968 году.

Ранее этой осенью вышел видеоклип на песню «Glass Onion». В видео фанаты могут насладиться архивными кадрами с The Beatles. Видео было создано Полом Маккартни и художником Ричардом Гамильтоном.

У бывшего бас-гитариста ливерпульской четверки Пола Маккартни успешно продолжается сольная карьера. В сентябре этого года увидел свет его новый альбом «Egypt Station». Пластинка заняла главенствующую позицию чарта Billboard 200 впервые за 36 лет.