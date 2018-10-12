В Германии тело мертвого свидетеля три дня находилось в туалете суда

В немецком городе Киль 70-летний житель найден мертвым в туалете суда спустя трое суток после своей кончины. Об этом сообщила газета Bild.

Пожилой мужчина прибыл в здание суда 29 октября, чтобы дать свидетельские показания по уголовному делу о подставных ДТП. После исчезновения судебное заседание было прервано. Дозвониться до пропавшего пенсионера так и не удалось. По факту пропажи пенсионера в полицию сообщений не поступило.

31 октября в День реформации труп в сидячем положении обнаружил заведующий хозяйством. Ранее кабинку никто не проверял, так как думали, что она закрыта для хозяйственных работ.

Пенсионер скончался от инфаркта в тот же день – 29 октября.

После этого инцидента персонал зданий суда обяжут проверять чаще кабинки туалетов.

В июле этого года родители погибшей под поездом 15-летней девушки наконец-то получили доступ к ее странице на Facebook. Близкие предполагали, что происшествие могло быть самоубийством. Инцидент произошел в 2012 году, но Facebook долго запрещал доступ к странице, опираясь на конфиденциальность информации.