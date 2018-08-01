В ЛНР и ДНР подходит к концу ремонт трассы протяженностью почти в 150 километров

Дорога, проходящая между Донецком и Луганском, стала ремонтироваться после того, как самопровозглашенные республики перестали быть частью Украины.

Трасса протяженностью почти в 150 километров должна быть завершена в первой декаде ноября. Сейчас подходит к концу ремонт в городе Торез, являющийся для рабочих финальным отрезком, а общий маршрут пролегает между Донецком и Луганском. В Сети отметили, что власти самопровозглашённых республик решили заняться делами, которые пойдут на пользу не только боевым действиям, но и обычным жителям. Качественная дорога должна повлиять на качество жизни, обеспечив более надёжное сообщение между населёнными пунктами.

Однако сам участок дороги ранее не представлял интереса для властей Украины. При этом правительство ЛНР и ДНР находятся в условиях боевых действий, и вынуждены заниматься не только ремонтом трассы, но и решать другие важные задачи. При этом, пользователи Сети отмечают, что украинские власти не могли заняться восстановлением трассы в мирное время, без факторов, усложняющих работу.