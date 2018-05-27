В Сети появилось трогательное письмо принцессы Дианы

В Сети появилось первое письмо принцессы Дианы, которое женщина написала своей поклоннице сразу после официального развода с принцем Чарльзом.

Королевские инсайдеры разместили в глобальной сети интернет трогательное письмо принцессы Дианы, которое было адресовано несчастной женщине, борющейся с низкой самооценкой. Стоит отметить, что данное письмо было обнаружено только через 23 года. Диана написала сообщение фанатке по имени Эрика и призвала любить себя и бороться со всеми неприятностями.

Более того, в письме принцесса Диана, казалось, опиралась на собственный опыт, так как сама в то время переживала расторжение брака с принцем Чарльзом. Поклонники утверждают, что данное письмо является настоящей ценностью и должно храниться в королевском музее.