На монете, выпущенной в США в честь встречи Путина и Трампа, сделали три ошибки

В США выпустили памятную монету в честь встречи лидеров двух стран, которая проходила в Хельсинки. Однако не удалось обойтись без оплошностей. Монета содержит целых три ошибки. Отчеканил ее интернет-магазин White House и выставил на продажу.

На изображениях видно, что на одной стороне монеты изображены Владимир Путин и Дональд Трамп. Президенты изображены на фоне государственных флагов США и России. Сверху и снизу помещены государственные гербы стран. При этом от центра к краю расположены три круга, на каждом из которых отчеканена надпись. Однако все ошибки расположились на другой стороне памятной монеты. На ней можно увидеть Хельсинский кафедральный собор. Рядом с ним – голубь мира, который держит в клюве ветвь. Его также окружают надписи как на английском, так и на русском языках. При переводе возникли какие-то проблемы. Поскольку опечатки сделаны в следующих словах: "ддипломатическая история", "новое эра" и "Хельписнкий саммит". На английском языке надписи выполнены без ошибок.

Отмечается, что упомянутый интернет-магазин никак не связан с Белым домом и правительством США. Ранее он действительно принадлежал американским властям, однако, позже магазин приобрел самостоятельность, но названием продолжил пользоваться.