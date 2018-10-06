В столице Индии воздух будут очищать с помощью искусственно вызванного дождя

Власти Нью-Дели нашли новый способ борьбы с загрязненным воздухом. Столица Индии, считаясь одной из самых загрязненных в мире, станет первым городом, где будут вызывать дождь для очистки атмосферы.

Секретарь Центрального управления по контролю загрязнением Прашант Гаргава сказал, что Индия действительно может стать первой страной, где применяться технология искусственного дождя для очищения атмосферы от вредных примесей. По его словам, проблема встала настолько остро, что необходимо очень оперативно принять необходимые меры. Он отметил, что эффективность от использования искусственного дождя как средства очистки сейчас активно обсуждается вместе с Метеорологическим департаментом Индии и Индийским технологическим институтом (IIT).

Эксперты планируют начать операцию не ранее 10 ноября. Дело в том, что для процедуры необходимы благоприятные погодные условия, которые в ближайшие несколько дней не ожидаются. Для мероприятия будут задействованы самолеты, с помощью которых в облаках начнут рассеивать особые вещества, вызывающие осадки.

Воздух в Нью-Дели настолько грязный, что достигает отметки «опасно загрязненный». Как полагают эксперты, это можно приравнять к выкуриванию 20 сигарет ежедневно. Осенью ситуация каждый раз ухудшается, поскольку возникает необходимость сжигать остатки стеблей зерновых культур.