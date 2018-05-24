Копия свадебного платья Меган Маркл продаётся за 45 долларов

Точная копия платья с венчания Меган Маркл появилась в Сети и стала настоящим подарком для поклонниц герцогини.

Потрясающий второй свадебный наряд Меган Маркл, который герцогиня надела, когда она вышла из Виндзорского замка, теперь стал доступен всем желающим. Сообщается, что дизайнерский бренд Fashion Nova сделал точную копию платья Меган стоимостью 35 фунтов стерлингов, что в переводе составляет примерно 45 долларов.

Пользователи Сети, которые уже успели приобрести белоснежное платье, сообщили, что надели данное платье в день своей свадьбы и почувствовали себя настоящими принцессами. Напомним, что оригинальное платье для герцогини Сассекской пошила знаменитая дизайнер Стелла Маккартни.