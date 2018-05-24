Копия свадебного платья Меган Маркл продаётся за 45 долларов

Сегодня, 09:03 \\ В мире

Точная копия платья с венчания Меган Маркл появилась в Сети и стала настоящим подарком для поклонниц герцогини.

Потрясающий второй свадебный наряд Меган Маркл, который герцогиня надела, когда она вышла из Виндзорского замка, теперь стал доступен всем желающим. Сообщается, что дизайнерский бренд Fashion Nova сделал точную копию платья Меган стоимостью 35 фунтов стерлингов, что в переводе составляет примерно 45 долларов.

Пользователи Сети, которые уже успели приобрести белоснежное платье, сообщили, что надели данное платье в день своей свадьбы и почувствовали себя настоящими принцессами. Напомним, что оригинальное платье для герцогини Сассекской пошила знаменитая дизайнер Стелла Маккартни.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Посетители голландского зоопарка наблюдали, как медведь убивает волчицу

 Звери были помещены в один загон, чтобы они почувствовали себя в условиях приближённых к дикой природе.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

В Палау использование солнцезащитных кремов будет облагаться штрафом в 1000 долларов

 Использование средств, защищающих кожу от ультрафиолета и содержащих определённые...

В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

 Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала...

На Хэллоуин‍ медсестра выбрала костюм Бейонсе и лишилась работы

 Чтобы быть похожей на знаменитость, девушка с помощью косметики и грима сделала из...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ