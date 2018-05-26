В Британии школьнице запретили носить красный мак в День памяти

Девочку выгнали из школы из-за того, что она надела слишком большой маковый цветок на День памяти.

13-летнюю школьницу Кортни Дугал выставили из школы после того, как директор Барри Смит потребовал, чтобы она сняла атрибутику. Он сказал, что несмотря на то, что это был мак, он был слишком больших размеров и поэтому девочке запретили его носить в школе. Это было нелепое судебное дело. Однако Академия Хартии стояла на своём, утверждая, что большой трикотажный мак Кортни не подходит для ношения в школе. В заявлении школы говорилось: «Маки доступны в школе, и мы призываем учеников носить их, но, к сожалению, в этом случае, мак был слишком большой».

Также в последнее время Академия Хартии была предметом споров за их строгий дресс-код. В школе была развёрнута «единая полиция» для измерения длины юбок у девочек. Также в Академии запретили определённую стрижку, названную «Meet Me at McDonald's» - с бритыми боками и густыми взъерошенными волосами на макушке головы.