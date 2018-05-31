12-летний малайзиец создал компьютерную игру, чтобы помочь матери

Сегодня, 10:40 \\ В мире

Юный разработчик хотел продать её всего за 18 центов.

Малайзиец Муххамад Такиф около года работал над игрой для шутера от первого лица, в надежде, что его идея заинтересует геймеров. Он надеялся её продать всего за 18 центов, чтобы помочь нуждающейся матери. 12-летний мальчик разместил свою программу на одном из ресурсов, посвященному компьютерным играм. Однако, на сайте сочли это вредоносным вирусом и удалили продукт. Тогда он снова создал новое сообщение с просьбой попробовать и оценить его программу. Кроме этого, он поинтересовался, возможно ли приобрести дешёвый ноутбук для дальнейших разработок.

На этот раз его публикация собрала 10 тысяч ретвитов и попалась на глаза министру по делам молодёжи и спорта Сайеду Саддику, который предложил Муххамаду помощь. Министр встретился с самым молодым разработчиком игр в Малайзии. В результате, мальчик стал получать денежные пожертвования, а местный имам подарил ему ноутбук.

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Автор - Мария Ремарк
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