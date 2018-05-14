Жители США посчитали популярную музыку «звуками из ада»

Звуки непонятного происхождения заставили креститься американцев, проживающих в штатах Делавэр и Нью-Джерси.

На протяжении октября жители двух штатов жалуются полицейским на непонятный шум, который практически не прерывается. Многие из них отмечали, что вместе с этим пульсировала земля, а у домов тряслись стены. Максимальный шум был слышен 28 октября, когда многие из жителей смогли чётко услышать звуки, которые, как они посчитали, исходят из ада. Один из местных жителей записал ролик, в котором продемонстрировал происходящее. В видео слышно плеск воды, а также шум, отдалённо напоминающий музыку.

Пользователи Сети посчитали, что в ролике слышны звуки, которые доносятся с концертной площадки BB&T Pavilion, где часто проходят выступления известных в США исполнителей и групп. Многие из них думаю, что популярная музыка на высокой громкости должна быть слышна далеко за пределами места выступления. Однако полиция не стала проверять возможный источник шума, оставив жителей с размышлениями о том, почему трясутся стены и слышны «звуки из ада».