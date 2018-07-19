В Палау использование солнцезащитных кремов будет облагаться штрафом в 1000 долларов

Сегодня, 08:30 \\ В мире

Использование средств, защищающих кожу от ультрафиолета и содержащих определённые химические вещества, будет облагаться крупным штрафом.

 Власти государства, в состав которого входит более 500 островов, решили позаботиться о коралловых рифах. Одним из самых вредных факторов для их существования они считают химические вещества, входящие в состав солнцезащитных средств.

Правительство Палау приняло закон, запрещающий их использование для всех местных жителей и приезжих туристов. Оказавшиеся под запретом средства для защиты кожи будут облагаться штрафом в размере 1000 долларов США. Сам закон вступит в силу в 2020 году, но подготовка началась сразу после принятия закона.

Законодательно запретили средства, в состав которых входит оксибензон и октиноксат, а также ряд других химических соединений. Согласно отчётам специалистов, они серьёзно вредят коралловым рифам, особенно на этапе роста. Правительство Палау считает, что им удастся сохранить часть природы отказом от отдельных веществ и жестокими мерами по отношению к тем, кто не будет следовать закону.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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