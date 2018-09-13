В США осудили пару, снявшую на видео изнасилование 25 детей

Самой молодой жертвой преступников оказался 8-месячный ребёнок.

26-летний Кристофер Алмегер и его 27-летняя жена проживают в городе Уэйко, штат Техас. Пара заинтересовала полицейских в декабре 2017 года, после того как начала размещать видео с изнасилованием детей в Сеть. После этого они были помещены под стражу в феврале, и началось расследование, тянувшееся до октября 2018 года. В ходе следствия полиция выяснила, что жертвами преступников стали как минимум 25 детей.

Кристофер и Сара признали свою вину в изнасиловании, и их осудили на 60 лет заключения под стражу. По представленной информации возраст жертв варьировался от 14 лет до 8 месяцев. Правоохранительные органы не прокомментировали, как семейная пара, снимавшая свои преступления на камеру, смогла безнаказанно насиловать такое большое количество детей длительный период времени. Также представители власти не рассказали о том, как именно им удалось выйти на след насильников, но одной из причин стали непристойные публикации в социальной сети Facebook.