Посетители голландского зоопарка наблюдали, как медведь убивает волчицу

Звери были помещены в один загон, чтобы они почувствовали себя в условиях приближённых к дикой природе.

Медведь совершил нападение на волчицу в зоопарке Диренрайк в городе Мирло, Голландия. Инцидент происходил на глазах у нескольких посетителей. Двухлетняя волчица как раз выходила из воды с другим волком, в то время как на неё напал медведь. Представители зоопарка не могут объяснить такое поведение медведя. К тому времени, как посетители сообщили о происходящем смотрителям зоопарка, животное уже было мертвым.

Согласно представителям зоопарка, четыре медведя и четыре волка находятся в одном загоне, чтобы те чувствовали себя в условиях дикой природы. Зоопарк утверждает, что это идёт на пользу животным. Представитель зоопарка утверждает, что ранее у животных не происходило никаких «стычек» и они жили в условиях мирного сосуществования. И хотя посетители, наблюдавшие эту картину, остались «в шоке», зоопарк не планирует предпринимать никаких мер после убийства волчицы.