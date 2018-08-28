Посетители голландского зоопарка наблюдали, как медведь убивает волчицу

Сегодня, 15:25 \\ В мире

Звери были помещены в один загон, чтобы они почувствовали себя в условиях приближённых к дикой природе.

Медведь совершил нападение на волчицу в зоопарке Диренрайк в городе Мирло, Голландия. Инцидент происходил на глазах у нескольких посетителей. Двухлетняя волчица как раз выходила из воды с другим волком, в то время как на неё напал медведь. Представители зоопарка не могут объяснить такое поведение медведя. К тому времени, как посетители сообщили о происходящем смотрителям зоопарка, животное уже было мертвым.

Согласно представителям зоопарка, четыре медведя и четыре волка находятся в одном загоне, чтобы те чувствовали себя в условиях дикой природы. Зоопарк утверждает, что это идёт на пользу животным. Представитель зоопарка утверждает, что ранее у животных не происходило никаких «стычек» и они жили в условиях мирного сосуществования. И хотя посетители, наблюдавшие эту картину, остались «в шоке», зоопарк не планирует предпринимать никаких мер после убийства волчицы.

Поделиться новостью:
Автор - Хельга Финская
Главное за неделю

Беременную Меган Маркл раскритиковали фанаты за прозрачную юбку

Меган Маркл продолжает вносить свои модные правила в этикет королевской семьи. На этот раз новоиспеченная герцогиня появилась на публике в прозрачной юбке.

Владимир Зеленский впервые высказался о своем участии в президентских выборах

 По словам шоумена, который прославился благодаря «Студии Квартал-95», у него есть...

Туристов в аэропорту Ларнаки вместо Северного Кипра арестовывают и депортируют

Пользователи социальных сетей активно обсуждают то, что происходит с путешественниками...

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

Беременная Меган Маркл снова нарушила королевский протокол

Бывшая американская актриса Меган Маркл уже пять месяцев является членом королевской...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ