На Хэллоуин‍ медсестра выбрала костюм Бейонсе и лишилась работы

Чтобы быть похожей на знаменитость, девушка с помощью косметики и грима сделала из своего белого лица темное. Подробности истории сообщает New York Post.

События, о которых идет речь, произошли накануне в Соединенных Штатах Америки. Женщина по имени Шелби Хинан решила одеться на Хэллоуин‍ как известная певица Бейонсе. Также ее муж решил составить для нее "достойную" пару и выбрал образ Джей Зи. Чтобы больше быть похожим на рэпера, он также покрыл свое лицо и руки темным гримом.

Когда супруги опубликовали совместную фотографию с праздника в социальные сети, она тут же вызвала негативные отзывы пользователей. Между тем, из-за этого одна знакомая американки даже позвонила в больницу, в которой та работала, и рассказала о произошедшем. На следующий же день медсестра лишилась работы.

Пользователи сети пишу, что история с костюмом Бейонсе напомнила им о недавнем скандале с участием телеведущей Мегин Келли. Она была уволена с телеканала NBC, так как неоднозначно высказалась о том, является ли оскорбительным для афроамериканца, когда белые делают свои лица темными с помощью мейкапа.