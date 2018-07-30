«Назад к коммунизму»: На мясокомбинате в Беларуси людям выдали зарплату купонами

Сегодня, 21:07 \\ В мире

Фотография «зарплаты» с предприятия попала в Сеть.

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко посетил мясокомбинат в Орше, после чего остался крайне недовольным, ведь предприятие сильно не дотягивало до стандартов. Лукашенко дал распоряжение реструктуризировать его и обновить всё необходимое для качественного и быстрого производства продукта. Александр Еремеев, директор предприятия, попросил главу государства дать отсрочку или же посодействовать материально.

Как известно, режим Лукашенко уже длится практически 25 лет, и, хотя официальным в Беларуси считается демократический режим, коммунистический строй всё ещё даёт о себе знать. Так, после указания президента обновить завод в Орше к 2020 году, первые изменения не заставили себя долго ждать. Людям выдали зарплату купонами на продукты. Некоторые предполагают, что это произошло из-за того, что деньги, которые должны были идти на зарплаты, были потрачены на первые изменения в стенах завода. А кое-кто посчитал, что предприятие возвращается «назад к коммунизму». Работники, недовольные таким положением дел, выложили фотографию «зарплаты» в Сеть. Возможно, таким образом информация дойдёт до президента, особенно учитывая то, что Оршанский мясокомбинат находится под строгим контролем администрации президента.

Поделиться новостью:
Автор - Хельга Финская
Главное за неделю

Туристов в аэропорту Ларнаки вместо Северного Кипра арестовывают и депортируют

Пользователи социальных сетей активно обсуждают то, что происходит с путешественниками при полёте на популярный курорт.

В ночном клубе Москвы избили рэпера Гуфа

 Музыкант уже обратился в полицию. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) получил...

Принцесса Евгения купила многомиллионный особняк в западном Лондоне

Внучка королевы Елизаветы принцесса Евгения заявила, что Кенсингтонский дворец слишком...

Владимир Зеленский впервые высказался о своем участии в президентских выборах

 По словам шоумена, который прославился благодаря «Студии Квартал-95», у него есть...

В резиденции, где жили Меган Маркл и принц Гарри, произошел пожар

В престижной резиденции на территории Новой Зеландии экстренно эвакуировали людей по...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ