«Назад к коммунизму»: На мясокомбинате в Беларуси людям выдали зарплату купонами

Фотография «зарплаты» с предприятия попала в Сеть.

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко посетил мясокомбинат в Орше, после чего остался крайне недовольным, ведь предприятие сильно не дотягивало до стандартов. Лукашенко дал распоряжение реструктуризировать его и обновить всё необходимое для качественного и быстрого производства продукта. Александр Еремеев, директор предприятия, попросил главу государства дать отсрочку или же посодействовать материально.

Как известно, режим Лукашенко уже длится практически 25 лет, и, хотя официальным в Беларуси считается демократический режим, коммунистический строй всё ещё даёт о себе знать. Так, после указания президента обновить завод в Орше к 2020 году, первые изменения не заставили себя долго ждать. Людям выдали зарплату купонами на продукты. Некоторые предполагают, что это произошло из-за того, что деньги, которые должны были идти на зарплаты, были потрачены на первые изменения в стенах завода. А кое-кто посчитал, что предприятие возвращается «назад к коммунизму». Работники, недовольные таким положением дел, выложили фотографию «зарплаты» в Сеть. Возможно, таким образом информация дойдёт до президента, особенно учитывая то, что Оршанский мясокомбинат находится под строгим контролем администрации президента.