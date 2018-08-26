Европейское космическое агентство показало, как празднуют Хеллоуин на орбите

Сегодня, 17:29 \\ В мире

Веселый снимок на странице в социальной сети доказывает, что космонавтам не чужды праздники и веселье.

 Европейское космическое агентство опубликовало фотографию в Instagram, на которой показало, что Хеллоуин празднуется не только на Земле, но и за её пределами. В тексте к публикации отмечено, что праздник помогает космонавтам поднять настроение на орбите. На фотографии обитатели станции предстали в непривычных образах, и некоторые моменты смогли удивить пользователей Сети.

Самым примечательным стал образ Дарта Вейдера из киновселенной «Звёздные войны». Подписчики отметили, что злой кинематографический персонаж, построивший станцию «Звезда смерти» посетил МКС. Однако его позирование для фото свидетельствует, что он просто празднует вместе со всеми. А вот образ Элвиса Пресли многие назвали пугающим из-за причёски, которая не была свойственна королю рок-н-ролла. Также пользователи Сети отметили, что космонавтам не стоит ожидать стука в дверь и просьб поделиться конфетами.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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