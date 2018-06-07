Пьяная женщина в Великобритании утопила в унитазе двух котов

В Великобритании женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения умертвила своих кошек, держа их головы в унитазе, передают зарубежные журналисты.

Британские СМИ сообщают, пьяная женщина из города Честерфилда утопила своих домашних животных – черную кошку Бобу и рыжего кота Макса, в своем собственном туалете. После жесткого убийства домашних любимцев живодерка позвонила в полицию и сказала, что ее любимые кошки были отравлены. Когда полиция прибыла в дом женщины, стало известно, что кошки были утоплены в унитазе.

Теперь жительница Великобритании может избежать тюремного заключения или условного наказания, однако сообщается, что суд запретил живодерке содержать домашних животных на протяжении всей её жизни.