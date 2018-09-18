Беременную Меган Маркл раскритиковали фанаты за прозрачную юбку

Меган Маркл продолжает вносить свои модные правила в этикет королевской семьи. На этот раз новоиспеченная герцогиня появилась на публике в прозрачной юбке.

В последний день королевского заграничного тура Меган Маркл решила шокировать публику своим нескромным нарядом. Во время встречи с поклонниками из Новой Зеландии герцогиня Сассекская вспомнила свое актерское прошлое и надела смелый наряд с прозрачной юбкой, дополнив образ туфлями-лодочками и классической синей блузкой.

Некоторые пользователи Сети не поняли такой наряд Маркл и стали беременную герцогиню критиковать за плохой вкус и незнание королевского протокола. Напомним, что ранее Меган также попала в конфуз, когда забыла снять бирку от платья.