Бывший мэр Найроби Джон Гакуо умер в тюремной больнице

68-летнего Гакуо заключили под стражу за злоупотребление служебным положением и покупку земли на кладбище за 2,78 миллиона долларов США.

Бывший мэр столицы Кении Джон Гакуо умер в тюремной больнице, что подтвердил его адвокат Аса Ньякунди. Мужчина заявил, что тело уже передано в морг. Судья Джон Ониего незадолго до этого отклонил ходатайство об освобождении политика под залог, несмотря на его преклонный возраст и плохое здоровье. Всего в тюрьме политик провёл около полугода.

На днях должно было пройти ещё одно слушание по делу Джона Гакуо, потому что на предыдущее судья не явился. Бывший мэр Найроби был заключён в тюрьму вместе со своим подельником и секретарём местного правительства Сэммми Кируем за злоупотребление служебным положением в связи с покупкой земли кладбища стоимостью около 2,78 миллионов долларов на имя несуществующей организации. Двух мужчин приговорили в трём годам лишения свободы и оштрафовали почти на 10 тысяч долларов США. Они находились в том же исправительном учреждении, что и бывший секретарь городского совета Найроби Мэри Нгете, а также председателем тендерной комиссии Александр Мусе.