Британка чувствует себя окаменелой 10 лет из-за некомпетентных врачей

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При появлении какого-либо заболевания очень важным фактором является назначение правильной терапии для ликвидации как недуга, так и возможных последствий.

Однако девушке из Великобритании по имени Грейс Ндажоки не повезло. У неё нашли системную склеродермию - болезнь аутоимунного происхождения, при которой все ткани в организме начинают твердеть. Отмечается, что в большинстве случаев пациенты умирают в течение пяти лет. Однако из-за некомпетентности медиков Грейс начали лечить от болезни Рейно - раннего проявления склеродермии.

Девушка позже стала отмечать, что кожа на руках начала отвердевать, и в надежде на излечение она перестала пользоваться лаком для ногтей и прочими химическими средствами. Правильный диагноз был поставлен лишь спустя десять лет, когда британка попала в больницу из-за нехватки воздуха. После этого Ндажоки была отправлена на химиотерапию.

Несмотря на то, что она рада правильному диагнозу, Грейс была расстроена, так как она утратила возможность вылечиться. Девушка отметила, что здесь не помогут ни новые стволовые клетки, ни пересадка лёгких. Она заявила, что чувствует себя окаменевшей - кроме того, организм также поражён сахарным диабетом второго типа, остеоартритом и фиброзом лёгких.

Грейс не может работать и подняться по лестнице, поэтому в доме установили лифт. Девушка является активной участницей благотворительной кампании для помощи пациентам с такой же болезнью, как у неё.

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Автор - Татьяна Сазонова
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