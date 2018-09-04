Туристов в аэропорту Ларнаки вместо Северного Кипра арестовывают и депортируют

Пользователи социальных сетей активно обсуждают то, что происходит с путешественниками при полёте на популярный курорт.

Так, темой для разговоров стало то, что по прибытию в столицу Кипра в аэропорту Ларнаки российских туристов арестовывают, а после депортируют. Это относится к тем гостям государства, которые приезжают на отдых в Северный Кипр, который находится под оккупацией Турции.

Если же турист в целях поездки расскажет об этом сотруднику пограничной службы, здесь не поможет факт брони номера в гостинице. Несмотря на то, что посещать эту территорию не запрещено, в аэропорту туристам не советуют упоминать об этой информации. Одну из туристок задержали даже после того, как она заявила, что может отдохнуть и на юге страны.

Россиянка была отпущена после подписи обязательства об оплате стоимости депортации женщины из страны, после чего её отправили домой. Примечательно, что месяц назад она без проблем летала на территорию Северного Кипра и таких проблем не наблюдалось.