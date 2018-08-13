В 2020 году Британия повысит налог на цифровые услуги для техногигантов

Об этом при обсуждении годового бюджета сообщил канцлер казначейства Филипп Хаммонд.

Новый налог на цифровые услуги в размере 2% вступит в силу в апреле 2020 года для техногигантов, чьи доходы превышают 638 миллионов долларов во всём мире. Ожидается, что это привлечёт в казну государства свыше 510 миллионов долларов в год. В Британии налог будет применим к доходам этих компаний от поисковых систем, социальных сетей и онлайн-рынков. В последнее время растет дискуссия о жизнеспособности «технологического налога» в качестве способа борьбы с разрастающимися международными структурами крупных американских технических фирм, таких как Google, Facebook и Amazon. Британия - первая страна, пытающаяся применить это на практике.

В правительстве не сомневаются, что налог повысит финансовые вливания в бюджет страны, в свете огромного спроса на высокие технологии. Например, в прошлом году Amazon заплатила 2,2 миллиона долларов за выручку в размере 2,5 миллиарда долларов. Суть налога в том, что он переключит налогообложение с прибыли, которая может быть искусственно занижена, на доход, которые скрыть сложнее. В связи с этим ожидается, что техногиганты будут изыскивать лазейки, чтобы платить как можно меньше. Поэтому Британия призывает правительства многих стран присоединиться к введению «цифрового налога».