Выращивающий марихуану племянник Меган Маркл поздравил её с беременностью

Сегодня, 14:40 \\ В мире

Сын родного брата Меган Маркл по отцовской линии публично поздравил герцогиню Сассекскую с беременностью.

Племянник Меган Маркл, который имеет специальную ферму для выращивания марихуаны, через британских журналистов обратился к своей родственнице, чтобы поздравить её с долгожданной беременностью. 25-летний Тайлер Дули сообщил, что очень гордится Меган, которая достаточно быстро и легко смогла адаптироваться к королевской жизни.

Также Тайлер имеет надежду, что после рождения королевского малыша герцоги Сассекские позовут его в гости во дворец, чтобы показать ребенка. Стоит отметить, что производство марихуаны, которым занимается племянник Маркл, в штате Орегон, где он проживает, является легальным бизнесом.

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Автор - Светлана Тарабан
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