Выращивающий марихуану племянник Меган Маркл поздравил её с беременностью

Сын родного брата Меган Маркл по отцовской линии публично поздравил герцогиню Сассекскую с беременностью.

Племянник Меган Маркл, который имеет специальную ферму для выращивания марихуаны, через британских журналистов обратился к своей родственнице, чтобы поздравить её с долгожданной беременностью. 25-летний Тайлер Дули сообщил, что очень гордится Меган, которая достаточно быстро и легко смогла адаптироваться к королевской жизни.

Также Тайлер имеет надежду, что после рождения королевского малыша герцоги Сассекские позовут его в гости во дворец, чтобы показать ребенка. Стоит отметить, что производство марихуаны, которым занимается племянник Маркл, в штате Орегон, где он проживает, является легальным бизнесом.