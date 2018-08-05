В Великобритании хотят запретить биткоины

Сегодня, 20:30 \\ В мире

Виртуальные деньги могут исчезнуть с территории одного из государств.

Сообщается, что правительство Великобритании хочет запретить биткоины и прочие криптовалюты. Согласно заявлению рабочей группы по блокчейну, имеется предложение о новой регуляции данной индустрии в государстве, в которой предусматривается три типа цифровых активов - криптовалюты для обмена, для инвестиций, а также токены, которые можно использовать в ICO.

Отмечается, что данный вид финансов характеризуются высокой волативностью, низкой ликвидностью и сложностью контроля, именно поэтому нельзя с полной уверенностью назвать их полноценным платёжным средством. В будущем с помощью новых активов можно будет осуществлять более дешёвые и эффективные транзакции после устранения посредников.

На данный момент над инвесторами нависла серьёзная угроза из-за криптовалют.

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Автор - Татьяна Сазонова
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