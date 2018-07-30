Бомбу во Франкфурте обезвредили после ночной эвакуации города

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Крупнейший город в Германии Франкфурт-на-Майне был эвакуирован в связи с угрозой взрыва бомбы, изготовленной во времена Второй мировой войны. Об этом пишет Bild с указаниями на городскую пожарную службу.

Данная бомба была найдена случайно во время проведения штатных строительных работ, которые происходили возле центра города. В связи с этим, 18 тысяч местных жителей будут эвакуированы с места события. В радиусе 700 метров от места обнаружения бомбы будут проводится меры по разминированию.

Срочная эвакуация была организована в 8 часов вечера по местному времени (или в 10 часов вечера по московскому времени). Работы проводились около пяти часов. Позже, все жители смогли снова вернуться в свои дома в европейском квартале.

По информации, бомба была весом в 50 килограмм. Ее нашли на глубине двух метров. Позже работники сообщили о втором снаряде, однако, это был всего лишь кусок металла.

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Автор - Константин Никитин
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