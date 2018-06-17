В США 8 тысяч детей ежегодно получают огнестрельные ранения – медики

Американский психиатрический колледж призывает запретить автоматическое и полуавтоматическое оружие для гражданского населения.

Согласно новым исследованиям, ежегодно 8 тысяч детей попадают в больницы с огнестрельными ранениями. Около половины из них становятся жертвами расстрелов, а ещё 40% получают ранения в результате неосторожного обращения с оружием. Причём, 6% из этого списка не выживают. Как правило, большинство нападений происходят в школе, множество – в бытовой обстановке. На каждых 100 тысяч детей, попадающих в больничную палату, приходится 11, получивших огнестрельные раны. Всего, в связи с этим, в отделения неотложной помощи с 2006 по 2015 попали 75 тысяч молодых людей.

Средние расходы на больницу составили 2445 долларов на посещение клиники и 44 тысячи долларов, если раненый ребенок был госпитализирован. Психиатры обращают внимание, что в США оружие часто попадает в руки преступников, неуравновешенных людей и просто психопатов. Медики, в связи с повальным «огнестрельным» насилием, призывают власти усилить контроль за продажей автоматического и штурмового оружия для гражданских лиц.