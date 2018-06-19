Беременная Меган Маркл снова нарушила королевский протокол

Сегодня, 09:13 \\ В мире

Бывшая американская актриса Меган Маркл уже пять месяцев является членом королевской семьи, однако до сих пор не выучила строгие королевские правила этикета.

Герцогиня Сассекская снова подверглась жесткой критике за то, что она держала свои руки в карманах во время королевского визита в Новой Зеландии. Строгие королевские эксперты по этике заявили, что это было очень грубое нарушение протокола, за которое Меган может даже ответить перед королевой.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Маркл публично игнорирует правила. Ранее женщина самостоятельно открывала дверь автомобиля, надевала мини-платья, скрещивала руки и ноги перед королевой и проявляла теплые чувства к принцу Гарри на людях.

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Автор - Светлана Тарабан
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