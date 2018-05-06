Мальчик без черепа в США отпраздновал год со дня рождения

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Не так давно важный день отпраздновал один из самых неординарных детей планеты.

Так, в США недавно исполнился год с рождения мальчика по имени Оуэн Мастерсон, который появился на свет без черепа. Чаще всего младенцы с данным недугом погибают в утробе или во время родов, но этому ребёнку повезло и он выжил.

У Оуэна наблюдается заболевание под названием акальвария - отсутствие костей свода черепа, твёрдой мозговой оболочки и связанных с ними мышцами, но имеется нормальное основание черепа и лицевых костей. Отмечается, что работа мозга не имеет нарушений.

Родители малыша узнали об этом на 24-й неделе беременности, когда после УЗИ врач сказал им, что у плода нет черепа и имеются вероятные проблемы с головным мозгом. Глава семейства Том, будучи шокированным новостью, потерял сознание. Однако, несмотря ни на что, супруги отказались от прерывания беременности и с непередаваемым волнением ждали дня родов.

На данный момент за Оуэном наблюдают диетолог, логопед, ортопед и педиатр-невролог. За это время ребёнок переболел ушной инфекцией и кишечным вирусом, но они не смогли навредить общему состоянию малыша.

Родители пробовали защитить его голову специальным шлемом, но своими криками мальчик дал понять, что не собирается его носить. У Оуэна нет проблем со слухом и зрением, но он не может самостоятельно передвигаться - для этого ему нужно специальное оборудование.

Однако родители особенного ребёнка не отчаиваются и любят его таким, какой он есть.

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Автор - Татьяна Сазонова
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