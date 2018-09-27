Американцы из Мэриленда заметили в небе приближение Нибиру

Жители штата Мэриленд заметили в небе огромный круглый объект, который сразу же приняли за планету-убийцу Нибиру.

В американском штате Мэриленд в городе Балтимор очевидцами мистической планеты Нибиру стали простые жители. По словам американцев, они буквально увидели таинственное тело, которое приближалось из космоса. Однако позже объект скрылся с поля видимости и оставил после себя «красное небо».

Американцы утверждают, что видели Нибиру в субботу, 27 октября 2018 года. Однако пользователи Сети из-за плохого качества видеоролика так и не смогли точно сказать, верят ли они в теорию Нибиру.