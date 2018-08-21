В резиденции, где жили Меган Маркл и принц Гарри, произошел пожар

В престижной резиденции на территории Новой Зеландии экстренно эвакуировали людей по причине пожара. Сообщается, что в этом же здании проживали Меган Маркл и принц Гарри.

Резиденция, где проживают герцог и герцогиня Сассекские в Новой Зеландии в рамках своего королевского тура, прозвучала пожарная сигнализация, из-за чего все люди были в срочном порядке эвакуированы. Британские источники пока не могут сказать, были ли среди эвакуированных людей принц Гарри и беременная Меган Маркл.

По предварительным данным, возгорание произошло в парикмахерской, которая находилась на первом этаже резиденции. Сообщается, что пострадавших нет и возгорание удалось моментально потушить.