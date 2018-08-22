Принцесса Евгения купила многомиллионный особняк в западном Лондоне

Внучка королевы Елизаветы принцесса Евгения заявила, что Кенсингтонский дворец слишком маленький для неё и её мужа Джека Бруксбэнка.

Британские СМИ проинформировали, что 28-летняя принцесса Евгения купила для себя и своего супруга роскошный многомиллионный особняк на территории западного Лондона. По слухам, капризная девушка хочет переехать их королевского семейного Кенсингтонского дворца, поскольку он «слишком мал». Сообщается, что сама королева не в восторге от такого решения своей внучки.

По информации таблоидов, пара присмотрела особняк ещё до своей свадьбы. Напомним, что принцесса Евгения вышла замуж за своего возлюбленного бизнесмена Джека Бруксбэнка 12 октября текущего года.