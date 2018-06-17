В Британии родилась 500-граммовая девочка

Врачи уверяли беременную женщину, что её ребёнок не сможет выжить.

Настоящее чудо произошло в Университетской больницу Уэльса в Британии. Робин Брайант и Джеймс Дари с нетерпением ждали появления на свет их первенца, однако врачи успели внушить им, что ребёнок не сможет выжить вне матки матери. Они пришли к такому умозаключению, когда после 20-й недели беременности у будущей мамы начались серьёзные проблемы со здоровьем.

На 11 недель раньше положенного срока у Робин начались схватки, которые переполошили всю больницу. Акушеры были уверены, что ребёнок родиться либо уже мёртвым, либо срочно потребуется медицинское вмешательство. Несмотря на то, что 500-граммовая малютка Хейли родилась серого цвета, а первых секунд своей жизни она начала громко плакать, что свидетельствовало о том, что она будет жить. Однако врачи сразу же поместили девочку в специальный инкубатор для обеспечения жизнедеятельности новорождённых, а родителям предложили пожить в соседнем здании у благотворительной организации, пока состояние ребёнка не стабилизируется, а врачи не удостоверятся, что с ней всё в порядке.