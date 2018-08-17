Дёшево и сердито: Экономные британцы смогут отметить свадьбу в McDonald’s

Это станет возможным после изменения законов о проведении церемонии бракосочетания.

Считается, что чопорные британцы больше всех в мире чтят свои традиции. Закон о проведении церемонии бракосочетания не менялся много веков. Это обязывала молодых к строгости, верности древним стандартам и обязательным условностям. Торжество предписывалось проводить в строго отведённых местах, на которое требовалось около 2 миллионов рублей. В результате этой пыльной казуистики, свадьбы со всеми церемониями обходились в круглую сумму, что не добавляло оптимизма брачующимся в преддверии новой жизни. Из-за дороговизны это отпугивало многих от заключения законного брака.

Недавно казначейство Британии решило пересмотреть и упростить старинный указ. Отныне браки можно будет заключать вне храмов, на открытом воздухе, а для «гулянок» молодые смогут использовать места экономные и попроще. Некоторые предположили возможность отметить всё «дёшево и сердито», например, в McDonald’s. Многим пришлась по душе демократизация этого процесса, который только увеличит количество свадеб.