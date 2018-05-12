Учёные в Африке поразили открытием новых видов крокодилов

Открытие новых видов было сделано впервые за 85 лет.

Рыжеватые крокодилы среднего размера с удлинённой мордой обитают в пресноводных местах в районах Центральной и Западной Африки. По началу учёные думали, что это один и тот же вид крокодилов, но, проанализировав ДНК, они были поражены. Оказалось, что это два разных подвида узкомордых крокодилов.

По оценкам экспертов, только 10% особей обитает в Западной Африке, что фактически уменьшает их популяцию на 90%. В 2014 году Международный союз охраны природы назвал узкомордых крокодилов животными, находящимися на грани вымирания. Им угрожают потеря мест обитания, охота и излишний промысел в пресных водах, что приводит к вымиранию вида.

Мэтью Ширли, эксперт по крокодилам в институте Флориды отметил, что это открытие будет во многом влиять на дальнейшее понимание эволюции и сохранения особей животных. Сохранение рептилий требует точного подсчёта их количества. Также согласно слов эксперта, будущее этих крокодилов зависит от успеха разведения их в неволе.