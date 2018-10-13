Протестная акция в Берлине помешала Google открыть новый кампус

В Google планировали использовать электрическую подстанцию для нового кампуса и обеспечить развитие района.

Технический гигант планировал открыть один из кампусов в районе Кройцберг на окраине Берлина, но его встретил мощный отпор местных жителей. Они завешивали стены здания, деревья и фонарные столбы плакатами, проводили шумные демонстрации, распространяли листовки и журналы. После нескольких месяцев споров, протестов и откладывания сроков в Google заявили, что отступают. Открыть новый кампус берлинское подразделение компании запланировало ещё в конце 2016 года, заняв помещение старой электрической подстанции возле канала Ландвер.

Планам Google помешали протестные акции местных активистов, которые опасались повышения арендной платы и джентрификации – повышения среднего уровня доходов населения района за счёт замены жителей с низкими доходами на более состоятельных. Технический гигант не захотел продолжать споры и передал здание двум немецким общественным организациям. Представители Google сообщили, что не пойдут против населения, поскольку центр, который обеспечил бы коворкинг и рабочее пространство в городе, был им менее необходим.