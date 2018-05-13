На церемонии награждения Miss Grand International победительница упала в обморок

Состоялась церемония награждения конкурса Miss Grand International, в котором победила Карла Соса из Парагвая. На мероприятии при объявлении ее фамилии, девушка не выдержала и упала в обморок.

Сразу же видео с Карлой разлетелось и попало в сеть на YouTube. На видеоролике можно увидеть, что две девушки, которые участвовали в конкурсе, держат друг друга за руки и ждут объявления результатов. Но как только стало известно имя победителя, то Соса не смогла справиться с нервами и напряжением, что поспособствовало обморок без чувств.

Спустя некоторое время девушка очнулась и продолжила участие в награждении. На кадрах заметно, что сердце все еще замерло от удивления, но ее самочувствие уже намного лучше.

Miss Grand International является ежегодным международным конкурсом красоты. Данное мероприятие достаточно масштабное, его можно сравнить с такими конкурсами, как «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и другие. В 2018 году конкурс состоялся в Мьянме.

Ранее стало известно, что на Филиппинах состоится конкурс под названием «Мисс Земля-2018», в котором на данный момент лидирующее место занимает Думитрица Избищук, представляющая Молдову.