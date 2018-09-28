В Сиднее гей-пара пингвинов высидели своего первого птенца

Необычная пара пернатых в Сиднее обзавелась своим первым малышом.

В сиднейском аквариуме одними из самых популярных жителей является гомосексуальная пара пингвинов. Сфен и Мэджик начали привлекать к себе внимание после того, как стало замечаться необычное поведение самцов. Сначала присутствовали обычные знаки внимания, а позднее они и вовсе начали дарить друг другу камушки, что среди пингвинов расценивается как признание в любви.

Позднее пара начала обустраивать свое гнездо, собирая камни и прочие материалы. Наблюдая за поведением пернатых, сотрудники аквариума решили предоставить гей-паре муляж яйца, чтобы определить готовность особей к семейной жизни. Когда пингвины справились со своей задачей, им предоставили настоящее яйцо.

После этого, каждый по очереди высиживал будущего птенца, пока второй следил за безопасностью на территории. Отмечается, что пернатые вида генту всегда разделяют родительские обязанности поровну, поэтому не имеет значения, кто именно высиживает яйцо.

Птенец необычной пары вылупился 19 октября, а вес его составил около 91 грамма. Как отмечает смотритель аквариума Тиш Ханнан, именно первые 20 дней с момента вылупления являются самыми опасными для пингвина. В этот период птенец должен получать достаточно заботы, любви и питания. С чем крепкая пара великолепно справляется.

Как отмечают работники аквариума, подобное явление среди самцов пингвинов совсем не редкость. По всему миру регистрируются случаи образования гомосексуальных пар среди пернатых.

Напоминаем, что ранее в Дании гей-пара пингвинов похитила чужого птенца и начала о нем заботиться, как о своем собственном. По словам сотрудников, пингвины похитили детеныша, так как его матери не было рядом, и самцы посчитали, что малыш в опасности.