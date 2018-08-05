Фотограф запечатлел взрыв метеорита над замком 13 века

Звездопад 20 октября позволил запечатлеть уникальное явление, которое удаётся увидеть далеко не всем.

Метеоритный поток Орионидов наблюдается дважды в год в середине октября и начале мая. Само явление не является редким, но запечатлеть действительно захватывающие снимки получается не у каждого. Благодаря длительной выдержке при съёмке фотографы создают удивительные изображения, на которых отчётливо видно метеоритный дождь, а космические объекты выглядят как яркие полосы света.

Ник Джефферсон смог не только запечатлеть взрыв метеорита, но и сделал это красивом месте. Объект пролетал над замком, построенным в XIII веке, который выбрал удачным фоном для своих работ. Он хотел сфотографировать поток, но увидел, как один из метеоритов вспыхнул. До просмотра фотографий Джефферсон лишь надеялся, что успел сделать кадр. Сам фотограф отмечает, что ему просто удалось сделать уникальный снимок. «Я был в нужном месте в нужное время», - говорит Ник.