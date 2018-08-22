В Лондоне арестован французский “Человек-паук”, который забрался 230-метровый небоскреб

Необычное занятие француза привлекло внимание не только толпы обывателей, но и стражей порядка.

Известный по всему миру французский “Человек-паук” по имени Ален Робер занимается подъемом на самые высокие здания в мире с далекого 1994 года. Самое примечательное в его занятии то, что он покоряет высотные здания, взбираясь по фасаду здания, имея лишь минимальную экипировку.

Одной из последней целью Робера стало здание Salesforce Tower, которое находится в Лондоне, и высота которого составляет около 230 метров.

Экстремал сразу привлек внимание зевак, которые начали делать фото и видео необычного занятия. Чуть позднее Робер поприветствовал всех собравшихся поднятыми руками.

Также мимо нового супергероя не смогла пройти и полиция. Лондонские стражи порядка в экстренном порядке оцепили здание и перекрыли все движение в районе квартала от места происшествия.

Как стало известно, Робер смог забраться на небоскреб всего за 50 минут. После этого экстремал был арестован. Но сам Робер надеется, что местные власти отнесутся к нему с пониманием и не станут назначать сурового наказания, так как он признается, что он очень хороший человек.

Причиной задержания было названо нарушение общественного порядка. Какое наказание ждет экстремала пока не известно.

За все время своей необычной деятельности, Робер смог покорить более 130 объектов, среди них оказалась и самая высокая в мире башня в Дубае.