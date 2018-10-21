В Италии из-за жары исчезло знаменитое на весь мир Голубое озеро

Аномальное потепление вычеркнуло из карты Италии горное Голубое озеро. Об это сообщает GreenMe.

Самое известное озеро в Италии — Лаго Адзурро, расположенное в Альпийских горах на высоте около 2 тысяч метров, окончательно высохло. Первым, кто заметил отсутствие озера, оказался фотограф Марко Пуглизе. Он специально поднялся в горы, чтобы сделать несколько снимков, однако был шокирован тем, что уже никто и никогда не сделает фотографию этого водоема.

Он также рассказал о чрезвычайном положении озера Комо — еще одной из главных достопримечательностей страны. «Вчера мне было больно видеть состояние Лаго Адзурро», - поделился своими эмоциями Пуглизе. Он призвал всех своих читателей, чтобы попусту не тратили воду.

По данным источника сообщается, что в 2005 и 2006 годах это озеро также подверглось полной засухе. Многие думали, что оно исчезло навсегда, однако, из-за искусственного наполнения озера, в 2007 году оно снова стало восстанавливаться естественным образом. Всему виной являются аномальные температуры, которые наблюдаются в Италии за последнее время. Также имеется проблема лесных пожаров в Альпах. Из-за ненормального воздействия климата на природу, власти Италии внесли эти озера в список «мест, которые нельзя забыть». Однако теперь, по всей видимости, озеро снова придется наполнять водой.

Кроме того, с лесными пожарами в Альпах справляться очень тяжело из-за сильного ветра. Дым, поднимающийся над провинцией Беллуно, стал причиной запрета для проведения полетов военной и гражданской авиации. Объявлена эвакуация жителей, гостей Италии просят не подниматься в горы.