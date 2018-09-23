Кроватка-убийца: изготовитель признал вину смерти ребёнка, но продавать изделие не перестал

Родители погибшего ребёнка винят себя за то, что попались на рекламную удочку недобросовестных производителей.

В рекламе утверждалось, что детская кроватка предназначена для младенцев после 7 месяцев. Безопасность ребёнка призваны были обеспечивать спинки с широкими прорезями. Именно туда угодила голова 7-месячного Оскара. Когда в детскую комнату вошли родители, мальчик был уже мёртв от удушья – голова Оскара угодила в дизайнерский капкан. Убитые горем родители подали в суд на компанию-производителя. В заявлении он указали, что ранее направляли изготовителям кроватки-убийцы жалобу на несоответствие стандартам, но получали легкомысленные отписки.

Крейг Уильям – глава фабрики частично признал свою вину в убийстве по неосторожности и временно приостановил выпуск кроватки. Впоследствии производство восстановилось по прежним чертежам, и компания продавать смертоносное изделие не перестала. Суд до окончательного рассмотрения дела выпустил главу компании под залог.