Ученые NASA показали удивительное изображение Земли среди звезд

Ученые NASA впечатлили пользователей Сети новыми удивительными изображениями Земли.

Исследователи NASA показали новый потрясающий образ Земли, который был запечатлен солнечным зондом (PSP) стоимостью 1,5 миллиарда долларов США. Сообщается, что данный зонд запустили в августе текущего года и теперь аппарат смог зафиксировать свои первые кадры Земли, которая находится вокруг ярких звезд.

Более того, американские специалисты проинформировали, что солнечный зонд Parker находится на важной миссии и следует напрямую к Солнцу. Сообщается, что данный зонд станет первым космическим кораблем, который пролетит через самую внешнюю часть атмосферы самой яркой звезды в нашей Солнечной системе.