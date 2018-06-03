СМИ: Кейт Миддлтон может быть снова беременной

Кейт Миддлтон и принц Уильям в скором времени могут в четвертый раз стать родителями, передают источники.

Британские СМИ сообщают, что после рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон удалось похудеть до 45 килограммов. Однако теперь королевские инсайдеры тайно сообщили радостную новость: герцогиня Кембриджская может быть снова беременной. Напомним, что принц Луи родился 23 мая, а сама Кэтрин только что вышла из декретного отпуска.

По словам источников, Миддлтон всегда стремилась иметь большую семью и шестерых детей, а так как герцогине уже 36 лет, она решила не откладывать рождение ещё троих детей. Сообщается, что супругу полностью поддерживает принц Уильям. Однако пока официального подтверждения данной новости из королевского дворца не поступало.