Полиция Боснии и Герцеговины остановила толпу мигрантов на границе с Хорватией

Колонна мигрантов пыталась пройти через границу Хорватии из Боснии и Герцеговины, однако полиция Боснии смогла их остановить.

Как сообщается, около двухсот беженцев пытались пересечь границу с Хорватией. Полиция заблокировала пропуск через границу. Среди мигрантов нашлись также и пострадавшие. Позже к границы подоспели сотрудники хорватской полиции. На сегодняшний день пограничный пункт Малевевац недоступен для пересечения границы. После того, как мигранты провели одну ночь на границе, они отправились назад. Жители местного населения, которым было не все равно, приносили им еду и напитки. В километре от пограничной службы они на ночь разбивали лагерь в надежде, что когда-нибудь они пройдут сквозь блок-пост. За это время они успели утроить потасовку с местными полицейскими.

Также был остановлен поезд в городе Бихач, который отправлялся из Сараево. По данным, в вагонах поезда насчиталось около 90 мигрантов.

В Боснии и Герцеговине числится около десятка тысяч мигрантов. Каждый день они находятся в ожидании того, что смогут пересечь границу государства и попадут на территорию стран Европейского Союза. Мигранты, по большей части, выбирают страну Боснии и Герцеговины, потому что их граница менее охраняемая по сравнению с другими странами.