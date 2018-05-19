Старушку из Индии обвинили в колдовстве и отрезали ей язык

Недоброжелатели пробрались в дом пожилой женщины и держали её под прицелом, пока отрезали ей язык.

В селе Редия, штат Бихар, Индия, 70-летнюю старушку пожилой мужчина обвинил в использовании колдовства. Он наносил удары тупыми предметами, причиняя тяжёлые увечья, вследствие чего женщина попала в местный госпиталь в тяжёлом состоянии и теперь борется за свою жизнь.

На момент происшествия старушка находилась у себя в доме с внучкой. Разъярённые жители деревни проникли в дом в то время, когда бабушка с внучкой спали. Скорее всего, женщину держали под дулом огнестрельного оружия, пока не отрезали ей язык. Позже, часть языка была доставлена в госпиталь. Внучка «ведьмы» поделилась с органами охраны, что в их дом пробралось три человека. Согласно словам невестки старушки, женщина и раньше подвергалась нападкам со стороны некоторых людей, проживающих в их селе. Статистика говорит, что в отдалённых районах штата Бихар до сих пор идёт «охота на ведьм», жертвами которой уже стали более 100 убитых и искалеченных женщин.